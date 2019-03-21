يوفنتوس يتجنب السفر إلى الولايات المتحدة بسبب رونالدو

كريستيانو رونالدو

ذكرت تقارير إعلامية أن يوفنتوس قرر أن يشارك هذا الصيف بكأس الأبطال الدولية في آسيا، بدلاً من خوض بطولة ودية في الولايات المتحدة، وذلك بهدف إبعاد النجم كريستيانو رونالدو عن قبضة الشرطة الأميركية وفقاً لشبكة "سكاي نيوز عربية".

وقالت صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية أن منظمي البطولة الودية التي تقام خلال الصيف، قبل انطلاق الموسم الجديد، قرروا عدم توجيه الدعوة للفريق الإيطالي بسبب "مشكلات رونالدو القانونية" على الأراضي الأميركية.

ويواجه الدولي البرتغالي اتهامات باغتصاب كاثرين مايورغا، البالغة من العمر 34 عاماً، في غرفة فندق بلاس فيغاس قبل نحو 10 سنوات.

وينفي صاحب الـ 33 عاماً هذه المزاعم، ويقول أن ما حصل بينهما كان بالتراضي.

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وذكرت الصحيفة أنه حتى إذا سافر فريق السيدة العجوز إلى الولايات المتحدة من دون النجم صاحب الرقم 7، فإنه سيواجه "تحقيقات غير مرغوب فيها من قبل السلطات الأمنية" تتعلق بالنجم البرتغالي.

وتابعت: "وبالتالي، فإنه من المتوقع أن يخوض يوفنتوس مبارياته الودية (هذا الصيف) في الصين وسنغافورة (بدلاً من الولايات المتحدة)".

وقال متحدث باسم النادي الإيطالي للصحيفة: "السفر إلى دول الشرق أمر طبيعي، على اعتبار أن الفريق أمضى فترات سابقة عدة في أميركا".

وفي يناير الماضي، طلبت شرطة ولاية نيفادا رسمياً من السلطات الإيطالية الحصول على عينة من الحمض النووي لرونالدو في إطار التحقيقات الجارية بشأن "قضية الاغتصاب" المزعومة.