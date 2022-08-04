أهداف مباراة السعودية وفلسطين 5-0 كأس العرب للشباب 2022

ضمن منافسات نصف النهائي في كأس العرب للشباب تحت 20 عامًا، تمكن منتخب السعودية من تحقيق فوز عريض على منتخب فلسطين بخماسيه دون رد.

وبهذه النتيجة تكون السعودية قد حجزت بطاقة المباراة النهائية في كأس العرب للشباب تحت 20 سنة، لتلاقي منتخب مصر الذي تغلب على نظيره الجزائري بنتيجة 3-1.

أهداف مباراة السعودية وفلسطين في كأس العرب للشباب

وفي المباراة التي أقيمت على استاد مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية والتي انتهت بفوز السعودية على فلسطين، افتتح التسجيل للسعودية محمد سليمان بكر في الدقيقة 36، لتتلاحق أهداف السعودية فيما بعد ويسجل كل من عبدالله هادي رديف هدفين، وهدف لكل من عبد العزيز سعود العليوه، وصالح أحمد الرحماني.

ومن المقرر أن تقام المباراة النهائية لكأس العرب للشباب بين السعودية ومصر يوم السبت 6 أغسطس 2022 على ملعب الامير سلطان بن عبد العزيز في مدينة أبها في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت السعودية.

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