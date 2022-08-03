فينالدوم يقترب من الانضمام إلى روما الإيطالي على سبيل الإعارة

لا يزال سوق الانتقالات الحالي يحمل في جعبته المزيد من الصفقات للعديد من اللاعبين المتواجدين في الدوريات الكبرى في أوروبا، وبحسب آخر التحديثات، فإن اللاعب الهولندي جورجينيو فينالدوم على وشك الانضمام إلى نادي روما الإيطالي على سبيل الإعارة من نادي باريس سان جيرمان.

وكشف الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو عبر صفحته على "تويتر" عن بعض تفاصيل انتقال فينالدوم إلى نادي روما الإيطالي على سبيل الإعارة مع توفر خيار لشراء اللاعب، حيث أن باريس سان جيرمان يريد إنهاء صفقة اللاعب الهولندي إلى جانب صفقة انتقال إدريسا غاي إلى إيفرتون الإنجليزي خلال الأسبوع الحالي.

جورجينيو فينالدوم (المصدر: صفحة فابريزيو رومانو على تويتر)

فينالدوم إلى روما الإيطالي على سبيل الإعارة

وأكد رومانو أن صفقة إعارة لاعب ليفربول السابق هي قيد التحضير اليوم بين روما وباريس سان جيرمان، ومن المتوقع أن يدفع نادي روما 5 مليون يورو كجزء من راتب اللاعب مع تفعيل خيار الشراء.

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