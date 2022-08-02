أهداف مباراة النصر السعودي وريال سرقسطة الإسباني 2-1 الودية

استعدادًا للموسم الجديد، تمكن نادي النصر السعودي من الانتصار بنتيجة 2-1 على نادي ريال سرقسطة الإسباني في المبارة الودية التي جمعت الفريقين في مدينة ماربيا الإسبانية.
وخلال المباراة الحماسية التي شهدت منافسة عالية من كلا الطرفين، تمكن أصفر الرياض النصر السعودي من التقدم في الشوط الأول دون رد في الدقيقة 38 عن طريق اللاعب سامي النجعي.
📸 | #النصر_سرقسطة الاسباني#العالمي_في_ماربيا_برعاية_سوم 💛 pic.twitter.com/1m9e89NJRV— نادي النصر السعودي (@AlNassrFC) August 1, 2022
ومع انطلاق الشوط الثاني من أحداث المباراة عاد النجعي مرة أخرى في الدقيقة 60 ليحرز ثاني أهداف النصر السعودي، إلّا أن نادي ريال سرقسطة قلص الفارق في الدقيقة 85 عن طريق لاعبه فالنتين فادا.
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