أهداف مباراة النصر السعودي وريال سرقسطة الإسباني 2-1 الودية

استعدادًا للموسم الجديد، تمكن نادي النصر السعودي من الانتصار بنتيجة 2-1 على نادي ريال سرقسطة الإسباني في المبارة الودية التي جمعت الفريقين في مدينة ماربيا الإسبانية.

وخلال المباراة الحماسية التي شهدت منافسة عالية من كلا الطرفين، تمكن أصفر الرياض النصر السعودي من التقدم في الشوط الأول دون رد في الدقيقة 38 عن طريق اللاعب سامي النجعي.

ومع انطلاق الشوط الثاني من أحداث المباراة عاد النجعي مرة أخرى في الدقيقة 60 ليحرز ثاني أهداف النصر السعودي، إلّا أن نادي ريال سرقسطة قلص الفارق في الدقيقة 85 عن طريق لاعبه فالنتين فادا.

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