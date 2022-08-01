أوليفر كان يرد على تصريحات ليفاندوفسكي ضد بايرن ميونيخ

تداولت المواقع العالمية وصفحات التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية تصريحات النجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي التي اتهم فيها ناديه السابق بايرن ميونيخ بـ"نشر الأكاذيب".

وأوضح ليفاندوفسكي أن النادي البافاري قام بذلك في محاولة لتبرير موقفه أمام الجماهير بعد صفقة الانتقال التي تمت إلى برشلونة الإسباني والتي تم فيها دفع 45 مليون يورو بشكل مبدئي.

وفي التفاصيل، أكد ليفاندوفسكي خلال تصريحاته أنه كان يرغب في الرحيل عن العملاق البافاري وخاصة بعد فشل المحادثات حول تمديد التعاقد، مؤكدًا من جهة أخرى أن رغبة نادي بايرن ميونيخ في التعاقد مع النجم النرويجي إيرلينغ هالاند لم تكن السبب وراء رحيله كما تم تداوله.

وفي تصريحات لشبكة "إي إس بي إن" (ESPN)، قال ليفاندوفسكي: "لا، الأمر لم يكن له علاقة بإيرلينغ، أنا شخص الحقيقة بالنسبة له هي الأكثر أهمية، حتى لو تعرض لشيء غير جيد".

وأضاف "لا أود الحديث عما حدث بالتحديد، ولكن إذا كان السؤال يتعلق بأن رحيلي سببه (هالاند)، فالإجابة لا، حيث لم أر مشكلة في إمكانية انضمامه لبايرن ميونيخ".

وتابع: "ولكن بعض الناس لا يخبروني بالحقيقة، ويقولون أشياء مختلفة، وبالنسبة لي، من المهم الوضوح دائما وقول الحقيقة، وربما كانت هذه هي مشكلة بعض الأشخاص. في النهاية، أعرف أن شيئا ليس جيدا حدث معي.. وشعرت بأن ذلك ربما يكون الوقت المناسب للرحيل عن بايرن ميونيخ والانضمام لبرشلونة".

ليفاندوفسكي ( المصدر: أ ف ب)

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وأضاف ليفاندوفسكي: "كانت لديّ علاقة طيبة للغاية مع زملائي والجهاز الفني والمدرب، وسأفتقد ذلك لأنني قضيت فترة رائعة هناك، لم نكن أصدقاء في الملعب فقط، بل كان الأمر أكثر من ذلك. ولكن في النهاية، انتهى هذا الفصل وسأفتح فصلا جديدا في حياتي وكذلك في مسيرتي الاحترافية".

وأكمل: "أشعر بأنني في الوضع المناسب وفي المكان المناسب. كل ما حدث خلال الأسابيع الأخيرة قبل رحيلي عن بايرن ميونيخ كان متأثرا بشكل كبير بسياسات الإدارة، حاول النادي إيجاد ذريعة ليبيعني إلى ناد آخر، لأنه ربما كان من الصعب تبرير ذلك للجماهير. كان عليّ تقبُّل ذلك رغم أنه حمل الكثير من الأكاذيب والهراء حولي. في النهاية أعرف أن الجماهير لا تزال تدعمني، حتى في هذه الفترة".

من جهته، لم يتأخر المدير العام لفريق بايرن ميونيخ أوليفر كان في الرد على تصريحات النجم البولندي، فبحسب موقع "السبورت"، قال أوليفر كان: " لا أستطيع أن اقول لماذا اختار روبرت هذه الطريقة للتعبير عن وضعه، مثل هذه التصريحات العلنية لا تصل بك إلى أي مكان..على روبرت أن يعرف ما لديه في بايرن ميونيخ، أصبح اشهر لاعب كرة قدم في العالم هنا مرتين على التوالي"، وختم: "ربما يكون الانتقال الحل الأفضل لكلا الطرفين".

الجدير بالذكر أن النجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي صاحب الـ33 عامًا، حقق أرقامًا لا يستهان بها خلال مسيرته مع العملاق البافاري، حيث سجل 344 هدفًا في 375 مباراة، إلى جانب أنه صاحب ثاني أعلى سجل تهديفي في تاريخ الدوري الألماني.

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