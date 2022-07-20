أهداف مباراة برشلونة وإنتر ميامي 6-0 الودية

اكتسح برشلونة الإسباني مستضيفه إنتر ميامي الأميركي في اللقاء الذي جمعهما فجر اليوم الأربعاء على أرضية ملعب ريكاردو سيلفا في ميامي ضمن الاستعدادات للموسم القادم.

تناوب على تسجيل أهداف البارسا كلٌ من بيير إيميريك أوباميانغ (19)، ورافينيا (25)، وآنسو فاتي (41)، وبابلو مارتن باييز (55)، وممفيس ديباي (69)، وعثمان ديمبيلي (70).

وسيلاقي الفريق الكتالوني غريمه ريال مدريد في المواجهة الودية المقبلة يوم السبت القادم الـ 23 من الشهر الجاري في لاس فيغاس.

برشلونة يعزز صفوفه بصفقات قوية

يذكر أن البلاوغرانا عزز صفوفه بتعاقدات مميزة حتى الآن هذا الصيف رغم الضائقة المالية التي يعاني منها بجلب البولندي روبرت ليفاندوفسكي من بايرن ميونيخ والبرازيلي رافينيا من ليدز يونايتد.