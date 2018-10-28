أهداف مباراة برشلونة وريال مدريد 5-1 الدوري الإسباني

سواريز يحتفل بهدفه مقابل خيبة أمل غاريث بايل

اكتسح برشلونة ضيفه ريال مدريد بخمسة أهداف لهدف دون نجمه ليونيل ميسي في لقاء الكلاسيكو الذي أقيم على ملعب كامب ناو لحساب المرحلة العاشرة من الدوري الإسباني.

جاءت أهداف البارسا عن طريق فيليب كوتينيو (11)، ولويس سواريز (هاتريك في الدقائق 30 من ركلة جزاء و 75 و 83)، وآرتورو فيدال (87)، أما هدف الملكي الوحيد فسجله مارسيلو في الدقيقة 50.

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ورفع برشلونة رصيده بهذا الانتصار الغالي إلى 21 نقطة في الصدارة، فيما تجمد رصيد ريال مدريد عند 14 نقطة في المركز التاسع.

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