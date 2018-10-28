ديمبيلي يعترف بارتكاب الكثير من الأخطاء

عثمان ديمبيلي

اعترف عثمان ديمبيلي جناح برشلونة بارتكابه العديد من الأخطاء واحتياجه لمزيد من الوقت للتطور والتحسن.



ولم يشارك الدولي الفرنسي في مباراة البارسا الأخيرة أمام إنتر ضمن دوري أبطال أوروبا (2-0)، وأكد المدير الفني إيرنيستو فالفيردي أن السبب وراء ذلك كان فنياً.



بدوره، قال ديمبيلي في تصريحات لقناة "تيليفوت" الفرنسية: "لست جيداً فيما يتعلق بتسجيل الأهداف وكذلك التعامل البدني أمام المدافعين، اعترف بذلك وسأحاول تصحيح الأخطاء.

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"نصحني ليونيل ميسي هداف برشلونة باللعب كما كنت أفعل في بوروسيا دورتموند وبعدم القلق، كما أني لا يجب أن أخسر الكرة، تعرضت لإصابة كبيرة الموسم الماضي وما زلت بحاجة للوقت".



وعلق اللاعب الفرنسي من أصول موريتانية أيضاً على انتقادات مدرب الديوك ديدييه ديشان بشأن عدم فهمه فلسفة اللعب في الفرق الكبيرة.



واختتم: "ما قاله ديشان هدفه تحفيزي وجعلي ألعب بصورة أفضل، أتفهم هذا الأمر وأحاول دائماً أن أكون أفضل".



ويمتلك ديمبيلي فرصة ذهبية لإثبات قدراته مع برشلونة إذا ما شارك أمام ريال مدريد اليوم الأحد في الكلاسيكو.