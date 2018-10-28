كالديرون يرشح مورينيو لخلافة لوبيتيغي في ريال مدريد

صورة أرشيفية لجوزيه مورينيو وفلورنتينو بيريز

يرى رامون كالديرون رئيس نادي ريال مدريد السابق أن جوزيه مورينيو المدير الفني لمانشستر يونايتد هو المرشح الأبرز لخلافة مدرب الملكي يولين لوبيتيغي المهدد بالإقالة.

ولم يحقق ريال مدريد أي انتصار في الدوري الإسباني منذ 22 سبتمبر الماضي، وقد تتم إقالة المدرب الحالي إذا ما خسر الفريق مواجهة الكلاسيكو أمام غريمه برشلونة.

وقال كالديرون في تصريحات لشبكة ESPN الأميركية: "اعتقد أن مورينيو هو الرجل المناسب لتدريب ريال مدريد، كما أنه أيضاً مفضل عند فلورنتينو بيريز (رئيس النادي).

"بالنسبة لي أتمنى أن يحصل لوبيتيغي على فرصته وأن يستمر لفترة أطول لأنه تولى تدريب الفريق منذ عدة أشهر ولم يتسنى له العمل على تطبيق أفكاره بعد".

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وأشار كالديرون إلى أن موريينو هو المدرب الوحيد القادر على التعامل مع الإعلام واللاعبين وإدارة النادي، لأنه يحظى بالاحترام في جميع الأوساط.

واختتم: "الكلاسيكو هو الفرصة الأخيرة ليولين، الخسارة تعني الإقالة، وحتى لو لم يأتي مورينيو خلفه مباشرة فسيتولى (ذا سبيشل ون) تدريب ريال مدريد عاجلاً أم آجلاً".

يذكر أن مورينيو درب ريال مدريد بين 2010 و2013 وقاده للفوز بالدوري الإسباني وكأس الملك وكأس السوبر الإسباني، كما أعاد للفريق هيبته القارية بالوصول إلى نصف النهائي 3 مرات على التوالي.