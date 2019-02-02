أهداف مباراة تشيلسي وهادرسفيلد 5-0 الدوري الإنجليزي

هيغواين يسجل هدفيه الأولين مع تشيلسي ويقوده لفوز صاحق على متذيل الترتيب

حقق تشيلسي فوزاً كبيراً على ضيفه هادرسفيلد تاون بخماسية نظيفة، ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرين، وذلك بعد خسارته الجولة الماضية برباعية نظيفة أمام بورنموث.

وأنهى فريق العاصمة الإنجليزية الشوط الأول بهدفين نظيفين، سجلهما جونزالو هيجواين في الدقيقة 16 وإيدين هازارد من ركلة جزاء في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع، قبل أن يضيف ثلاثة أهداف في الشوط الثاني عن طريق هازارد في الدقيقة 66، هيجواين في الدقيقة 69 وديفيد لويز في الدقيقة 86.

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ورفع تشيلسي رصيده إلى 50 نقطة، ليستعيد المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، بينما ازداد موقف هادرسفيلد تأزمًا، حيث استقر في قاع جدول الترتيب، بعدما تجمد رصيده عند 11 نقطة.