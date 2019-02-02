ملخص مباراة توتنهام ونيوكاسل 1-0 الدوري الإنجليزي

سون هيونغ مين يقود توتنهام للفوز

قفز فريق توتنهام إلى المركز الثاني في الدوري الإنجليزي الممتاز، بشكل مؤقت، عقب فوزه الصعب على ضيفه نيوكاسل 1-0 خلال المباراة التي جمعتهما اليوم السبت في الجولة الخامسة والعشرين من الدوري.

ويدين توتنهام بالفضل في هذا الفوز للاعبه سون هيونغ مين الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 83.

ورفع توتنهام رصيده إلى 57 نقطة في المركز الثاني، بفارق نقطة أمام مانشستر سيتي، وبفارق أربع نقاط خلف ليفربول المتصدر، فيما توقف رصيد نيوكاسل عند 24 نقطة في المركز الرابع عشر.

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وبإمكان مانشستر سيتي أن يستعيد المركز الثاني في حال فوزه على ليستر سيتي غداً الأحد.

يذكر أن هذا الفوز هو التاسع عشر لتوتنهام في الدوري هذا الموسم مقابل الخسارة في ست مباريات، فيما تعد هذه الخسارة هي الثالثة عشر لنيوكاسل هذا الموسم مقابل الفوز في ست مباريات والتعادل في مثلها.