الأرقام تؤكد أحقية قطر باللقب الآسيوي

منتخب قطر

توجت قطر بلقب كأس آسيا 2019 المقامة في الإمارات عقب الفوز على اليابان بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد.



المعز علي سجل الهدف الأول في الدقيقة 12 بمقصية رائعة، وعزز أكرم عفيف تقدم العنابي بهدف ثانٍ في الدقيقة 26، وفي الشوط الثاني قلص تاكومي مينامينو الفارق للساموراي الياباني بهدف في الدقيقة 69، إلى أن أطلق أكرم عفيف رصاصة الرحمة من ضربة جزاء للقطريين في الدقيقة 83.



قطر فازت ببطولة آسيا للمرة الأولى في تاريخها، وأصبح العنابي المنتخب التاسع الذي يفوز باللقب الآسيوي.



النسخ الأربع الماضية شهدت تتويج ثلاثة أبطال مختلفين للكأس الآسيوية (العراق في 2007، أستراليا في 2015 وقطر في 2019.



اليابان استقبلت هدفين في شوط واحد خلال مباراة بكأس آسيا للمرة الأولى منذ 1988.

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الساموراي خسر نهائي كأس آسيا للمرة الأولى بعد أن توج باللقب في الأربع مرات السابقة.



المعز علي أصبح أكثر لاعب يسجل أهدافاً في نسخة واحدة من كأس آسيا برصيد 9 أهداف عقب تجاوز الأسطورة الإيرانية علي دائي (8 أهداف في نسخة 1996).



لم يتوقف المعز عن معانقة التاريخ بعد أن أصبح أيضاً هداف العرب التاريخي في بطولات آسيا من مشاركة وحيدة بتسعة أهداف متساوياً مع المهاجم الإماراتي علي مبخوت.



أكرم عفيف ساهم في تسجيل 11 هدفاً خلال كأس آسيا بصناعة 10 أهداف وتسجيل هدف وحيد.



هدف تاكومي مينامينو لليابان في المرمى القطري أنهى سلسلة من 10 ساعات وثماني دقائق من نظافة الشباك (608 دقيقة).