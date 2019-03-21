ساني يتعرض للإصابة خلال ودية ألمانيا وصربيا

ساني بعد تعرضه للإصابة

عكرت إصابة الألماني لوروا ساني أجواء المباراة الودية التي أقيمت على ملعب فولكسفاغن آرينا بين منتخب بلاده وضيفه الصربي، والتي أقيمت في إطار استعداد الطرفين لخوض التصفيات المؤهلة ليورو 2020.

وشهدت المباراة التي انتهت بالتعادل بهدف لمثله إصابة نجم مانشستر سيتي في دقائق المباراة الأخيرة بعد تدخل عنيف من خصمه ميلان بافكوف في الدقيقة 90+3.

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وتلقى بافكوف الذي كان يخوض مباراته الدولية الأولى البطاقة الحمراء، فيما لم يتمكن ساني من استكمال لحظات المباراة الأخيرة.

ومن المقرر أن يخضع ساني للفحوصات الطبية لتحديد مدى خطورة إصابته خلال الأيام المقبلة، وقدرته على بدء مشوار التصفيات المؤهلة ليورو 2020.

يذكر أن المنتخب الألماني سيقابل نظيره الهولندي الأحد المقبل في بداية مشوار التصفيات.