أهداف مباراة ريال مدريد وكلوب أميركا 2-2 الودية

تعادل ريال مدريد الإسباني مع كلوب أميركا المكسيكي بهدفين لكلٍ منهما في المباراة المثيرة التي جمعتهما على أرضية ملعب أوراكل بارك في سان فرانسيسكو بالولايات المتحدة الأميركية.

سجل للفريق الملكي النجمان الدولي الفرنسي كريم بنزيمة، والبلجيكي إيدين هازارد في الدقيقتين 22 و (55 من ركلة جزاء).

أما هدفا الفريق المكسيكي فسجلهما هنري مارتن (5)، وألفارو فيدالغو (81 من ركلة جزاء).

ريال مدريد يتعادل بعد سقوطه أمام برشلونة

وكان ريال قد سقط في المباراة الأولى أمام غريمه اللدود برشلونة بهدفٍ دون رد قبل أيام سجله الدولي البرازيلي رافينيا.

وفي مباراة جرت في وقت سابق من يوم الأربعاء، تعادل البارسا مع يوفنتوس الإيطالي بهدفين لمثلهما في دالاس.