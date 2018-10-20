أهداف مباراة مانشستر سيتي وبيرنلي 5-0 الدوري الإنجليزي

أغويرو ومحرز يقودان سيتي للفوز

اكتسح مانشستر سيتي ضيفه بيرنلي بخماسية نظيفة، علي ملعب الاتحاد، ضمن منافسات المرحلة التاسعة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

افتتح مهرجان الأهداف سيرجيو أغويرو في الدقيقة 17، وضاعف بيرناندو سيلفا النتيجة في الدقيقة 54، ثم تمكن فيرناندينيو بعد مرور دقيقتين من إحراز الهدف الثالث، فيما أحرز رياض محرز الهدف الرابع في الدقيقة 83، واختتم ليروي ساني مهرجان الأهداف بالخامس في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع.

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بهذه النتيجة، تصدر مانشستر سيتي جدول الترتيب برصيد 23 نقطة رفقة ليفربول صاحب المركز الثاني، فيما تجمد رصيد بيرنلي عند 8 نقاط في المركز الـ 13.