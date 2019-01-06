أهداف مباراة مانشستر سيتي وروثيرهام 7-0 كأس الاتحاد الإنجليزي

إيلكاي غوندوغان (يسار) يهنىء محرز بهدفه

سحق مانشستر سيتي ضيفه روثيرهام يونايتد 7-0 ، خلال المباراة التى جمعتهما اليوم الأحد على ملعب الاتحاد، ضمن منافسات الدور الرابع من كأس الاتحاد الإنجليزي.



جاءت الأهداف عن طريق رحيم ستيرلينغ (12)، وفيل فودين (43)، وسيمي آغاي (45 بالخطأ في مرمى فريقه)، وغابرييل جيزوس (53)، ورياض محرز (73)، ونيكولاس أوتاميندي (78)، وليروا ساني (85).

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بهذه النتيجة، تأهل مانشستر سيتي إلى دور الـ 64 من كأس الاتحاد الإنجليزي.