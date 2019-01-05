أهداف مباراة بلاكبول وآرسنال 0-3 كأس الاتحاد الإنجليزي
ويلوك يقود آرسنال للفوز
تخطى آرسنال عقبة مستضيفه بلاكبول بثلاثية نظيفة ضمن الدور الرابع من كأس الاتحاد الإنجليزي.
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أهداف مباراة ترانمير وتوتنهام 0-7 كأس الاتحاد الإنجليزي
جاءت الأهداف عن طريق جوزيف ويلوك (هدفان في الدقيقتين 11 و 37)، وأليكس آيوبي (82).
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