أهداف مباراة مانشستر سيتي وواتفورد 3-1 الدوري الإنجليزي

ستيرلينغ يحتفل بهدفه المبكر

حقق مانشستر سيتي فوزاً مهماً على ضيفه واتفورد بثلاثة أهدافٍ لهدف في المباراة التي جرت على ملعب الاتحاد لحساب المرحلة الـ 22 من الدوري الإنجليزي الممتاز ليفتتح العام الجديد بأفضل طريقة ممكنة.

تناوب على تسجيل أهداف صاحب الضيافة كلٌ من رحيم ستيرلينغ (1)، وكريستيان كاباسيلي (13 بالخطأ في مرمى فريقه)، وسيرخيو أغويرو (63)، أما هدف الخاسر الوحيد فجاء عن طريق أندريه غراي في الدقيقة 82.

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ورفع مانشستر سيتي رصيده بهذا الانتصار إلى 62 نقطة في الصدارة ليوسع الفارق مع مانشستر يونايتد صاحب المركز الثاني إلى 15 نقطة.

أما واتفورد، فبقي رصيده ثابتاً عند 25 نقطة في المركز العاشر.