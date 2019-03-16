ملخص مباراة ريال مدريد وسيلتا فيغو 2-0 الدوري الإسباني

زيدان يمنح إيسكو فرصة جديدة

استهل ريال مدريد مسيرته تحت قيادة مدربه الشهير زين الدين زيدان بالفوز على ضيفه سيلتا فيغو 2-0 اليوم السبت في المرحلة الثامنة والعشرين من الدوري الإسباني.

على ملعب سانتياغو بيرنابيو، سجل زيدان ظهوره الأول هذا الموسم مع فريقه القديم ريال مدريد وجاءت البداية على أحسن وجه حيث استعاد الفريق ذاكرة الانتصارات وفاز على سيلتا بهدفين دون رد.

وحسم النادي الملكي الفوز في شوط المباراة الثاني حيث تقدم إيسكو العائد للتشكيل الأساسي بعد غياب طويل، بهدف للفريق في الدقيقة 63، ثم أضاف الجناح غاريث بايل الهدف الثاني في الدقيقة 77.

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رفع الفوز رصيد ريال إلى 54 نقطة في المركز الثالث فيما توقف رصيد سيلتا فيغو عند 25 نقطة في المركز الثالث من القاع.

وعاد زيدان لتدريب النادي الملكي بعد نحو تسعة أشهر من رحيله وبعقد يستمر حتى عام .2022

ورحل زيدان عن ريال بعد مسيرة حافلة شهدت تتويجه مع الفريق بلقب دوري أبطال أوروبا ثلاث مرات متتالية.

وجاءت الاستعانة بزيدان في أعقاب خروج ريال من دوري أبطال أوروبا وكأس ملك إسبانيا بجانب ابتعاده عن المنافسة في الدوري الإسباني.

ودفع زيدان بأربعة لاعبين غابوا عن المشاركة في التشكيل الأساسي للفريق تحت قيادة سلفه سانتياغو سولاري، وهم إيسكو ومارسيلو وكايلور نافاس وبايل.