ملخص مباراة أتلتيك بلباو وأتلتيكو مدريد 2-0 الدوري الإسباني

بلباو يسقط أتلتيكو

فاجئ أتلتيك بلباو ضيفه أتلتيكو مدريد، بالفوز عليه بهدفين دون مقابل في مباراة جمعتهما مساء السبت على ملعب سان ماميس ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين من الدوري الإسباني.

وحسم برشلونة لقب الدوري الإسباني بنسبة كبير بعد خسارة ملاحقه المباشر ليبقى الفارق بين المتصدر والوصيف ست نقاط، قبل مباراة البارسا وريال بيتيس مساء الأحد ضمن نفس الجولة.

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سجل ثنائية أسود الباسك كل من إيناكي ويليامز وكينان كودرو في الدقيقتين 77 و85 على التوالي.

ورفع بيلباو رصيده بهذا الفوز إلى النقطة 37 في المركز التاسع، بينما تجمد رصيد أتلتيكو مدريد الثاني عند النقطة 56.

ويبتعد أتلتيكو مدريد عن برشلونة المتصدر بفارق ست نقاط مؤقتاً، وتم تقليص الفارق بينه وبين جاره ريال مدريد الذي يحتل المركز الثالث لنقطتين.