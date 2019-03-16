انتظروا فوزي غلام الموسم القادم

فوزي غلام

عاد النجم الجزائري فوزي غلام، للمشاركة مع نابولي هذا الموسم، بعد فترة غياب طويلة بسبب الإصابة.

ويحاول المدرب كارلو أنشيلوتي منحه الثقة، ودقائق اللعب بالتدريج، حتى يسترد كامل عافيته، بعد أن كان أحد أهم نجوم الدوري الإيطالي قبل الابتلاء بالإصابة.

وعبّر أندريا دوسينا نجم منتخب إيطاليا السابق، عن دعمه لغلام في تصريحات إذاعية، وطالب الجماهير بالصبر عليه مع انتظار استعادة بريقه "الموسم المقبل".

وخاض غلام 12 مباراة هذا الموسم منها 8 في الدوري الإيطالي، إلى جانب مباراتين في الدوري الأوروبي، وربما لم يعد يضمن مكانه في التشكيلة الأساسية بعد غياب طويل، لكنه يظل من رجال أنشيلوتي الموثوق بهم.

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وقال دوسينا مدافع نابولي وليفربول السابق: "ربما تعافى غلام بدنياً لكنه لا يزال متأثراً ذهنياً بعد غياب طويل. سيحتاج إلى وقت لاستعادة قمة مستواه. تعرض لإصابتين متتاليتين وابتعد عن اللعب لأكثر من عام كامل. انتظروه في الموسم القادم".

ويأمل غلام (28 عاماً) في تحقيق ثالث ألقابه مع نابولي، بعد الفوز بكأس إيطاليا وبالسوبر الإيطالي، بالتتويج بلقب الدوري الأوروبي هذا الموسم لكن فريقه اصطدم بآرسنال في قرعة دور الثمانية.