اخترنا لكم من جدول مباريات اليوم الأربعاء 3 أغسطس 2022 أهم المواجهات سواء في البطولات العربية أو القارية، والتي ستكون محط اهتمام العديد من عشاق كرة القدم.

وعلى الرغم من أن الفترة الحالية لا تشهد العديد من المباريات والمواجهات المهمة، وذلك بسبب أن معظم الدوريات والبطولات العالمية لم تبدأ بعد، إلّا أنه هناك بعض المباريات المثيرة للاهتمام والتي نستعرض تفاصيلها فيما يلي:

يلتقي اليوم النادي الأهلي وفاركو ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين من الدوري المصري الممتاز، كما يستضيف الدحيل الوكرة والريان الشمال في الدوري القطري، بالإضافة إلى مباريات نصف نهائي كأس العرب للشباب، حيث ستكون هناك مواجهات قوية بين السعودية وفلسطين، والأخرى بين مصر والجزائر.

أهم مباريات اليوم الأربعاء 3 أغسطس 2022 والقنوات الناقلة

كأس العرب للشباب – مباريات نصف النهائي:

السعودية – فلسطين، الموعد: 16:30 بتوقيت السعودية، القنوات الناقلة: KSA Sports 1 HD, Al Iraqiya Sports HD.

مصر – الجزائر، الموعد: 21:00 بتوقيت السعودية، القنوات الناقلة: ONTIME Sports HD 3, KSA Sports 1 HD, Al Iraqiya Sports HD

الدوري المصري- الجولة 28:

الأهلي – فاركو، الموعد: 22:00 بتوقيت السعودية، القنوات الناقلة: OnTime Sports 1

الدوري القطري- الجولة الأولى:

الدحيل – الوكرة، الموعد: 17:35 بتوقيت السعودية، القنوات الناقلة: Alkass

الريان – الشمال، الموعد: 19:45 بتوقيت السعودية، القنوات الناقلة: Alkass

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