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موعد مباراة أرسنال وكريستال بالاس الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي

عبدالله عاشور

عبدالله عاشور

منشور 02 آب / أغسطس 2022 - 11:46
غابرييل خيسوس (المصدر: أ ف ب)
Arsenal's Brazilian forward Gabriel Jesus reacts during a club friendly football match between Arsenal and Sevilla at the Emirates Stadium in London on July 30, 2022. (Photo by JUSTIN TALLIS / AFP)

من المقرر أن تنطلق الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي يوم الجمعة 5 أغسطس، والتي سنشهد خلالها أولى مباريات موسم 2022-2023، حيث يلتقي نادي أرسنال مع نادي كريستال بالاس. 

وفي الواقع، شهد الموسم الفائت من الدوري الإنجليزي منافسة شرسة وحماسية بين كل من نادي ليفربول ونادي مانشستر سيتي بقيادة المدربين المخضرمين يورغن كلوب وبيب غوارديولا، حيث ظلت هوية بطل الدوري الإنجليزي مجهولة حتى الدقائق الأخيرة، ليحسم مانشستر سيتي الأمر ويتوج باللقب بعد تحقيق 93 نقطة.

موعد مباراة أرسنال وكريستال بالاس الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي

يلتقي كريستال بالاس مع أرسنال يوم الجمعة 5 أغسطس في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت السعودية على إستاد "سلهريست بارك"، ولم يتم الإعلان حتى الآن عن التشكيلة المتوقعة لكلا الفريقين، ولكن من المنتظر مشاركة النجم المصري المحترف في صفوف أرسنال محمد النني. 

الجدير بالذكر أن آخر 5 مباريات جمعت كلًا من نادي أرسنال ونادي كريستال بالاس، كان التعادل سيد الموقف 3 مرات، وفاز أرسنال مرة وكريستال بالاس مرة.

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كلمات دالة:الدوري الإنجليزيأرسنالكريستال بالاس

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