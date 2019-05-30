أوباما: تعلموا من فشل ميسي

اختار الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما قصة "فشل" ليونيل ميسي مع منتخب الأرجنتين ليضرب مثالاً بها للجيل القادم من الشباب، وذلك خلال خطاب له بمؤتمر في كولومبيا.

واستضاف مؤتمر "إيكسما" الاقتصادي في العاصمة الكولومبية بوغوتا، الرئيس الأميركي السابق، الذي لم يبخل بدوره في توجيه كلمات التشجيع لجيل الشباب، باستخدام لغة كرة القدم.

وقال أوباما خلال كلمته: "بالرغم من أن ميسي لاعب رائع، إلا أن لدى الأرجنتين مشكلات في التتويج ببطولة كأس العالم.

"نصيحتي للشباب هي أن يتأكدوا من أن أشخاصاً محدودين جداً يستطيعون تحقيق الإنجازات بمفردهم، حتى الذين نعتبرهم عباقرة يعملون مع أشخاص آخرين لتطوير أنفسهم".

وجاءت نصيحة أوباما للشباب للاتعاظ من "فشل" ميسي في قيادة منتخب بلاده لتحقيق أي بطولة، رغم مستواه الخارق كلاعب كرة قدم.

ويعتبر كثيرون أن ميسي واحد من أفضل لاعبي كرة القدم في التاريخ، إن لم يكن أفضلهم، وقد نجح في حصد جميع الألقاب الممكنة مع برشلونة، وهو النادي الوحيد الذي لعب له، لكنه لم يحقق أي لقب مع منتخب التانغو الأول.

وخسر ميسي في 3 مباريات نهائية مع منتخب الأرجنتين، وهي بطولتا كوبا أميركا 2015 و2016، ومونديال 2014، بينما يستعد للمشاركة في كوبا أميركا 2019 في البرازيل الشهر المقبل.