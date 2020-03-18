أوباميانغ خيار برشلونة لتعويض صفقة لاوتارو

وضع برشلونة خطة بديلة تحسبا لفشله في التعاقد مع لاوتارو مارتينيز، مهاجم إنتر ميلان، خلال فترة الانتقالات الصيفية.

ويعتبر لاوتارو خياراً أول لبرشلونة لتدعيم مركز قلب الهجوم في الفريق الكتالوني لخلافة لويس سواريز.

ووفقاً لصحيفة “سبورت” الكتالونية، استقر البارسا على التحرك لضم بيير إيميريك أوباميانغ مهاجم آرسنال، في حالة تعقد الأمور وعدم التوصل إلى اتفاق مع إنتر حول ضم نجمه الأرجنتيني.

وحاول برشلونة التعاقد مع أوباميانغ في فترة الانتقالات الشتوية الماضية، وتحديداً بعد إصابة سواريز، حيث تواصل مع المهاجم الغابوني، وحصل على موافقته بالفعل، لكن ناديه رفض السماح له بالرحيل منتصف الموسم.

وأشار التقرير إلى أن أوباميانغ رفض العرض المقدم من آرسنال لتجديد عقده الذي ينتهي نهاية الموسم القادم، الأمر الذي قد يدفع النادي الإنجليزي لطرح المهاجم في الانتقالات الصيفية القادمة، من أجل تحقيق ربح مادي من وراء بيعه.

ويفضل برشلونة لاوتارو على أوباميانغ بسبب صغر سنه (23 عاماً) مقارنة بنظيره الغابوني (30 عاماً)، وهو ما يتيح له تمثيل الفريق لسنوات طويلة، إلا أن سعر نجم آرسنال وقدراته التهديفية المدمرة ما زالا يلقيان بظلالهما على تفكير مسؤولي البارسا.