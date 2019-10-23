أوراوا يلاقي الهلال في نهائي دوري أبطال آسيا

تأهل أوراوا ريد دياموندز الياباني إلى نهائي دوري أبطال آسيا، بعد الفوز على غوانغجو إيفرغراندي الصيني بثلاثة أهداف دون رد، بمجموع مباراتي نصف نهائي.

الفريق الياباني كان قد حقق الفوز في مباراة الذهاب على أرضه بهدفين دون رد، قبل انتهاء لقاء العودة بهدف نظيف في الصين.

شهد شوط لقاء الإياب الأول إهدار لاعبي صاحب الضيافة الكثير من الفرص المحققة لتسجيل أهداف، لينتهي بالتعادل السلبي بين الفريقين.

وسجل شينزو كوروكي هدفاً عكس سير اللقاء للضيوف في الدقيقة 50، برأسية وضعها على يسار الحارس.

وحصل كازوكي ناكساوا على بطاقة صفراء ستبعده عن ذهاب النهائي.

بهذا الانتصار، ضرب أوراوا موعداً مع الهلال في نهائي دوري أبطال آسيا، حيث ستقام مباراة الذهاب في 9 من الشهر القادم في السعودية.