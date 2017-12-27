أوزيل على رأس قائمة 5 لاعبين مطلوبين في برشلونة

قالت صحيفة "دايلي إكسبريس" البريطانية أن مسعود أوزيل صانع ألعاب آرسنال يتصدر قائمة من خمسة لاعبين مطلوبين من قبل برشلونة خلال سوق الانتقالات الشتوي القادم.

وأوضحت الصحيفة أن اسم الدولي الألماني الذي ينتهى عقده مع الغانرز في يونيو المقبل ارتبط بقوة بالانتقال للبارسا، وقد يكون متاحاً خلال الانتقالات الشتوية بمقابل معقول في محاولة من جانب آرسنال لتجنب رحيله بعد نهاية عقده مجاناً مما سيجعلهم يخسرون مالياً.

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وقالت الصحيفة أن أوزيل، ليس وحده المطلوب في برشلونة، حيث أنه يأتي على رأس قائمة تضم نبيل فقير نجم ليون، وأليكساندر غولوفين لاعب سيسكا موسكو الصاعد، وثنائي شالكه ماكس ماير وليون غوريتسكا.