أوزيل يغيب عن ودية ألمانيا والسعودية

مسعود أوزيل

أعلن الاتحاد الألماني لكرة القدم عن غياب النجم مسعود أوزيل بشكل رسمي عن مواجهة منتخب بلاده التحضيرية الأخيرة لكأس العالم.

جاء هذا في بيان مقتضب نشره الاتحاد الألماني لكرة القدم، وأكد خلاله أن لاعب وسط آرسنال تعرض لإصابة في الركبة قبل المباراة.

وأكد البيان أن الإصابة بسيطة وأن غياب صانع الألعاب يأتي بداعي الحرص فقط ليس إلا حيث كان يستطيع المشاركة فيها.

وتختتم ألمانيا استعداداتها لكأس العالم في مواجهة اليوم أمام المنتخب السعودي، حيث سيخوض الأخير مباراته الأولى في المونديال الخميس المقبل.

بيليه: لن يستطيع نيمار الفوز بكأس العالم لوحده

تصنيف فيفا: ألمانيا تحافظ على الصدارة

تصنيف فيفا: تونس الأولى عربياً رغم التراجع 7 مراكز

غوارديولا لا يمانع العودة لبرشلونة يوماً ما

صلاح يرفض برشلونة بسبب ميسي

وسيواجه المنتخب السعودي نظيره الروسي قبل أن يلتقي بمنتخب أوروغواي ويختتم دور المجموعات بمباراة أمام غريمه المصري ضمن الجولة الثالثة.

أما المنتخب الألماني فسيبدأ مبارياته أمام منتخب المكسيك في الـ 17 من الشهر الجاري، ويواجه منتخب السويد ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات ومنتخب كوريا الجنوبية في الجولة الأخيرة.