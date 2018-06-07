تصنيف فيفا: ألمانيا تحافظ على الصدارة

منتخب ألمانيا

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) عن تصنيفه الشهري الذي يصدره بصفة دورية للمنتخبات حول العالم، وهو التصنيف الأخير قبل كأس العالم 2018 في روسيا.

ولم يشهد التصنيف الكثير من التغيرات في مراكز المنتخبات، حيث جاء المنتخب الألماني في الصدارة كعادته.

وكان التغيير الوحيد في المركز الـ 10 الأولى هو تقدم منتخب بولندا للمركز الثامن، فيما تراجع المنتخب الإسباني للمركز العاشر.

كما تقدم منتخب إنجلترا مركز واحد ليصبح الـ 12، مقابل 3 مراكز لمنتخب أوروغواي الذي احتل المركز الـ 14.

وجاء ترتيب أول 20 منتخباً كالتالي:



ألمانيا



البرازيل



بلجيكا



البرتغال

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الأرجنتين



سويسرا



فرنسا



بولندا



تشيلي



إسبانيا



بيرو



الدنمارك



إنجلترا



أوروغواي



المكسيك



كولومبيا



هولندا



ويلز



إيطاليا



كرواتيا

يذكر أن بطولة كأس العالم تنطلق منتصف الشهر الجاري بمباراة منتخب روسيا صاحب الضيافة مع نظيره السعودي.