بيليه: لن يستطيع نيمار الفوز بكأس العالم لوحده

نيمار

أكد الأسطورة البرازيلية بيليه على صعوبة تحقيق منتخب بلاده بطولة كأس العالم القادمة والتي ستقام في روسيا خلال الأيام القادمة.

جاء هذا في تصريحات أدلى بها "الجوهرة السوداء" ونقلتها صحيفة "ليكيب" الفرنسية على لسانه.

وأبدى بيليه تخوفاً كبيراً من الاعتماد على النجم نيمار فقط، حيث قال: "لا يمكننا الاعتماد بشكلٍ كلي على نيمار رغم أنه أحد أفضل لاعبي العالم.

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"أخشى أن الوقت قد مر بالفعل ونحن لا نملك فريقاً قوياً بعد، نعم لدينا لاعبون هم الأفضل في مراكزهم لكن ليس لدينا فريق.

"بات نيمار اليوم أكثر نضجاً ويتمتع بخبرة أكبر بشكل واضح، لكنه لن يحقق الفوز بكأس العالم بنفسه، فهو يحتاج لتعاون الفريق بأكمله".

يذكر أن مهاجم السيليساو تعافى مؤخراً من إصابة طويلة تعرض لها مع باريس سان جيرمان ليشارك في مباراة البرازيل الودية أمام كوراتيا ويسجل الهدف الأول من أصل هدفين بطريقة جميلة.