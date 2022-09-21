أولى مباريات كأس العالم قطر 2022..الفرق المتأهلة والقنوات الناقلة

الفرق المتأهلة لكأس العالم قطر 2022 ، أولى مباريات كأس العالم قطر 2022 والقنوات الناقلة، كل ذلك سنتعرف عليه فيما يلي من خلال هذه المقالة بالتفصيل تزامنًا مع اقتراب انطلاق الحدث الرياضي الأكبر عالميًا في نوفمبر المقبل.

وتتجه الأنظار في الوقت الحالي إلى قطر وذلك مع اقتراب بدء كأس العالم 2022 في نسخته الثانية والعشرين والذي يقام لأول مرة في دولة عربية، ومن المتوقع أن يكون هذا المونديال مميزًا وفريدًا مقارنة بالمونديالات السابقة، حيث أن كأس العالم عادة ما يقام في يونيو، ولكن هذه المرة تم تأجيله حتى نوفمبر وذلك بسبب حرارة الصيف الشديدة في قطر.

ملعب لوسيل (المصدر: أ ف ب)

وبحسب المحللين والخبراء الرياضيين، فقد يشهد عشاق الساحرة المستديرة منافسات قوية جدًا في كأس العالم القادم، خاصة وأن موعد أولى مباريات كأس العالم قطر 2022 يوم 20 نوفمبر، وليس في يونيو كما جرت العادة، حيث أن لياقة اللاعبين ستكون في أعلى مستوياتها خاصة وأن شهر نوفمبر بداية موسم، وليس نهاية موسم في شهر يونيو، وهو ما كان يحدث دائمًا في بطولات كأس العالم السابقة.

الفرق المتأهلة لكأس العالم قطر 2022

الفرق المتأهلة لكأس العالم قطر 2022 بلغ عددها 32 منتخبًا من ضمنها منتخب قطر المنظم والمستضيف للبطولة، وكانت الفرق المتأهلة لكأس العالم 2022 من مختلف القارات على النحو التالي:

13 منتخب من قارة أوروبا

4 منتخبات من أمريكا الجنوبية

6 منتخبات من آسيا

5 منتخبات من إفريقيا

4 منتخبات من الكونكاكاف

الفرق المتأهلة لكأس العالم قطر 2022 أوروبا آسيا إفريقيا الكونكاكاف أمريكا الجنوبية ألمانيا قطر غانا كندا البرازيل الدنمارك إيران المغرب المكسيك الأرجنتين فرنسا كوريا الجنوبية تونس الولايات المتحدة الأمريكية الإكوادور بلجيكا اليابان السنغال كوستاريكا الأوروغواي كرواتيا السعودية الكاميرون إسبانيا أستراليا صربيا سويسرا إنجلترا هولندا البرتغال بولندا ويلز

موعد أولى مباريات كأس العالم قطر 2022

أولى مباريات كأس العالم قطر 2022 ستكون بالتأكيد بين البلد المنظم للبطولة وهو منتخب قطر ضد منتخب الإكوادور في المجموعة الأولى من مجموعات كأس العالم، وتم تحديد موعد أولى مباريات كأس العالم قطر 2022 كما يلي:

قطر ضد الإكوادور – الموعد: الأحد 20 نوفمبر 2022 الساعة 7:00 مساءً بتوقيت السعودية – ملعب أولى مباريات كأس العالم 2022: ملعب البيت.

ملعب البيت (المصدر: أ ف ب )

القنوات الناقلة لكأس العالم قطر 2022

القنوات الناقلة لبطولة كأس العالم قطر 2022 هي شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية والتي ستبث مباريات كأس العالم حصريًا عبر شاشتها، وبحسب ما ذكر فإن قناة بي إن الرياضية ستطلق مجموعة قنوات مخصصة لنقل أحداث المونديال باشتراك خاص، وسيتم تفعيل هذه القنوات مع بداية المباريات تحت اسم بي إن سبورتس ماكس beIN Sports MAX.

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