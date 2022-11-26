أول تعليق من رينارد بعد خسارة السعودية أمام بولندا في كأس العالم 2022

تحدث المدرب الفرنسي هيرفي رينارد عن الخسارة التي تلقاها مننخب السعودية اليوم أمام بولندا بهدفين نظيفين في الجولة الثانية من دور المجموعات في كأس العالم قطر 2022.

وبشكل عام، أكد رينارد أنه يشعر بالرضا عن الأداء الذي قدمه لاعبي الأخضر في المواجهة أمام بولندا، لافتًا إلى أن لاعبيه حاولوا تقديم كل شيء في المباراة إلّا أن الحظ لم يحالفهم، لافتًا أن الأمر لم ينتهي بعد ولا زالت الحظوظ متاحة للتأهل.

رينارد يعلق على خسارة السعودية أمام بولندا في كأس العالم قطر 2022

علق المدير الفني الفرنسي هيرفي رينارد على خسارة السعودية اليوم أمام بولندا في تصريحات صحفية وقال: "لم تكن هناك الفاعلية المطلوبة في بعض الأحيان، ولكن أنا فخور بما قدمه اللاعبين، أهدرنا ضربة جزاء، وارتكب المدافع خطأ كارثي في النهاية، ولكن سنبقى متحدين سويًا".

وأضاف: "كان علينا أن نسجل هدف التعادل قبل نهاية الشوط الأول، بذلنا جهدًا كبيرًا والأهم أننا نقف هنا، ولا يجب أن يظن أي أحد أننا انتهينا، لأننا سنبذل كل ما في وسعنا وسنستمر في المحاولة واللعب حتى آخر ثانية".

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