كأس العالم: تشكيلة الأرجنتين المتوقعة ضد المكسيك

يسعى منتخب الأرجنتين لتدارك الموقف حين يواجه خصمه المكسيكي اليوم السبت على أرضية ملعب لوسيل في مباراة قوية ومرتقبة لحساب المجموعة الثالثة من بطولة كأس العالم قطر 2022.

تعرض "لا آلبيسيلسيتي" لخسارة مفاجئة أمام السعودية في مباراتهم الافتتاحية بهدف لاثنين، فيما تعادل المكسيكيون مع بولندا دون أهداف.

تقام المباراة اليوم في تمام الساعة 22:00 بتوقيت مكة المكرمة، ويمكن مشاهدتها عبر شبكة بي إن سبورتس القطرية على قناة beIN Sports HD 2 Max بتعليق حفيظ دراجي، وAlkass EXTRA One HD بتعليق أحمد الطيب، وAlkass EXTRA TWO HD بتعليق سمير اليعقوبي.

تشكيلة الأرجنتين المتوقعة أمام المكسيك اليوم في كأس العالم 2022:

المدرب: ليونيل سكالوني.

حراسة المرمى: إيميليانو مارتينيز.

خط الدفاع: غونزالو مونتيل، كريستيان روميرو، ليساندرو مارتينيز، نيكولاس تاليافيكو.

خط الوسط: رودريغو دي بول، لياندرو باريديس، أليكسيس ماك آليستر.

خط الهجوم: ليونيل ميسي، لاوتارو مارتينيز، آنخيل دي ماريا.