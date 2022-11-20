أول تعليق من كريم بنزيما بعد غيابه رسميًا عن كأس العالم قطر 2022

ضجت المواقع والصفحات على التواصل الاجتماعي يوم أمس بخبر غياب كريم بنزيما رسميًا عن كأس العالم قطر 2022 بسبب الإصابة، وكان الخبر صادمًا ومحزنًا بالأخص لمشجعي المنتخب الفرنسي.

وكان أفضل لاعب في العالم الذي حصل على جائزة "البالون دور" لعام 2022 قد تغيب عن تدريبات الديوك منذ يوم الإثنين الماضي، ليعلن في نهاية المطاف أنه لن يتمكن من المواصلة بسبب إصابة عضلية في الساق اليمنى وحمل زائد في عضلات الفخذ وبعض الألم في الغضروف بالساق.

كريم بنزيما يعلق بعد غيابه رسميًا عن كأس العالم قطر 2022

كشف الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو ما قاله النجم الفرنسي كريم بنزيما عقب تأكيد غيابه عن كأس العالم 2022، حيث كتب قائلًا:

"لم استسلم أبدًا في حياتي، ولكن الليلة علي التفكير بالفريق كما كنت أفعل دائمًا، وهناك سبب أخبرني أنني يجب أن أترك مكاني لشخص آخر بإمكانه مساعدة منتخب فرنسا لخوض كأس العالم بنجاح، شكرًا للجميع على الرسائل الداعمة والمحبة..كريم بنزيما".

الجدير بالذكر أن بنزيما انضم لقائمة الغائبين في منتخب فرنسا عن كأس العالم التي سبقه فيها كلًا من نكونكو، كيمبيبي، مايك ماينان، كانتي، وبوغبا.

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