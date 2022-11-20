موعد حفل افتتاح كأس العالم قطر 2022 اليوم نتعرف عليه من خلال هذه المقالة، بالإضافة إلى أهم التفاصيل الخاصة بهذا الحدث الاستثنائي اليوم الذي يقام لأول مرة في دولة عربية.

تنطلق اليوم فعاليات كأس العالم قطر 2022 الحدث الأكبر والأضخم الذي ينتظره الجميع حول العالم كل 4 سنوات، ومن المقرر كالمعتاد أن يسبق المباراة الأولى في البطولة حفل الافتتاح الذي تقام فيه العديد من الفعاليات.

موعد حفل افتتاح كأس العالم قطر 2022 اليوم والقنوات الناقلة

موعد حفل افتتاح كأس العالم قطر 2022 اليوم الأحد 20 نوفمبر في تمام الساعة 5:00 مساءً بتوقيت السعودية، وسيتم نقل حفل الافتتاح الذي سيقام على ملعب "البيت" عبر القنوات التالية:

BeIN Sports HD 1 Max

BeIN Sports 2 HD Max

Alkass Extra 1 HD

Alkass Extra 2 HD

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