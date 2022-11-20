جدول مباريات كأس العالم اليوم الأحد 20 نوفمبر 2022 نستعرضه لكم فيما يلي من خلال هذه المقالة، بالإضافة إلى أهم المواجهات والمواعيد الكروية اليوم في كأس العالم قطر 2022 والقنوات الناقلة.

تنطلق اليوم أقوى وأهم البطولات التي ينتظرها الجميع كل 4 سنوات، بطولة كأس العالم قطر 2022 التي تقام لأول مرة في دولة عربية، وستلعب اليوم مباراة واحدة وهي المباراة الافتتاحية للبطولة والتي ستجمع بين البلد المضيف دولة قطر والإكوادور.

جدول مباريات كأس العالم اليوم الأحد 20 نوفمبر 2022 والقنوات الناقلة

كأس العالم – دور المجموعات

قطر ضد الإكوادور – الموعد: 7:00 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: beIN Sports HD 1 Max

موعد حفل افتتاح كأس العالم قطر 2022: 5:00 م بتوقيت السعودية

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جدول مباريات كأس العالم 2022 في قطر والقنوات الناقلة