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أياكس يترك دي ليخت

منشور 14 تمّوز / يوليو 2019 - 02:00
ماتياس دي ليخت
ماتياس دي ليخت

أوضح أياكس أمستردام أمس أن ماتياس دي ليخت (19 عاماً) لم يرافق الفريق في رحلته إلى النمسا إذ يجري معسكره التدريبي هناك استعداداً للموسم الجديد.

وأوضح أياكس أن سبب غياب الدولي الهولندي الشاب عن معسكر الفريق يرجع إلى انتقاله المحتمل إلى نادٍ آخر لكنه لم يكشف عن هويته.

وكانت وسائل الإعلام الهولندية أشارت إلى توصل أياكس لاتفاق مع يوفنتوس على انتقال المدافع إلى فريق السيدة العجوز خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية مقابل 70 مليون يورو.

كلمات دالة:ماتياس دي ليختأياكسيوفنتوس

Via SyndiGate.info


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