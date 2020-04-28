أياكس يحدد سعر فان دي بيك

كشفت صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية عن سعي مانشستر يونايتد وريال مدريد ويوفنتوس للتعاقد مع دوني فان دي بيك نجم خط وسط أياكس خلال سوق الانتقالات القادمة.

وارتبط اسم الهولندي صاحب 23 عاماً بالرحيل عن أياكس عقب انتهاء الموسم، خاصةً وأنه يرغب بشدة في خوض تجربة جديدة في مكانٍ آخر.

وشارك فان دي بيك مع أياكس في 37 مباراة، ونجح في تسجيل عشرة أهداف، وصناعة 11 هدفاً آخر.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن الثلاثي ريال مدريد، ومانشستر يونايتد، ويوفنتوس هم الأقرب لضم الدولي الهولندي.

وأضافت الصحيفة أن إدارة أياكس موافقة من حيث المبدأ على بيع نجمها بمبلغ لا يقل عن 50 مليون يورو.

وأوضحت أن مانشستر يونايتد يعتبر الفريق الأمثل لفان دي بيك لأن مكانه مضمون في تشكيلة الشياطين الحمر، لكن إدارة ريال مدريد ستفعل ما بوسعها من أجل الظفر بخدماته.

يلذكر أن عقد فان دي بيك سينتهي مع أياكس صيف عام 2022.