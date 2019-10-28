أيام فالفيردي مع برشلونة باتت معدودة

في وقت ارتفعت فيه الأصوات المطالبة بإقالة إيرنيستو فالفيردي من تدريب برشلونة، كشفت صحيفة إسبانية اسم المرشح لخلافته.

وقالت صحيفة "آس" الإسبانية أن أيام فالفيردي باتت معدودة في كامب ناو، بسبب تراجع مستوى الفريق الكتالوني، مقارنة مع فترة لويس إنريكي وبيب غوارديولا.

وأضافت "الأمر الواقع يتمثل في أن هذا الموسم سيكون الأخير لفالفيردي رغم امتلاكه عقداً حتى 2020".

وأوضحت الصحيفة أن خليفة فالفيردي سيكون رونالد كومان، مشيرة إلى أن المسؤولين داخل إدارة البارسا يجمعون على المدرب الهولندي، الذي يقود حالياً منتخب بلاده.

وتابعت "المؤكد حالياً أن كومان يحظى بتأييد واحترام قوي داخل أروقة برشلونة، وحب جماهير النادي".

ومما يزيد من احتمال التعاقد مع كومان البند الذي أبرمه الأخير في عقده مع الاتحاد الهولندي، والذي يسمح له بالتوقيع لأي نادٍ بعد انتهاء بطولة يورو 2020.

وكان كومان قريباً من التعاقد مع برشلونة الموسم الماضي، بعد هزيمة الفريق الإسباني أمام ليفربول برباعية نظيفة في دوري أبطال أوروبا والهزيمة في كأس ملك إسبانيا.

لكن كومان قرر عدم القدوم، آنذاك لسببين متمثلين في رغبته في التواجد مع المنتخب الهولندي في بطولة أوروبا، بالإضافة إلى اتخاذ رئيس برشلونة، جوسيب ماريا بارتوميو، قراره باستمرار فالفيردي.