أُنس جابر تتأهل للمرة الثانية على التوالي لنهائي بطولة تشارلستون للتنس

البوابة – تمكنت لاعبة التنس التونسية أُنس جابر من الوصول إلى نهائي بطولة تشارلستون المفتوحة للمرة الثانية على التوالي بعد فوزها على خصمها اللاعبة الروسية داريا كاساتكينا.

واستطاعت جابر أن تعود في المباراة بعد الخسارة في المجموعة الأولى والمجموعة الثانية، وحققت فوزًا متتاليًا فيما بعد لتتفوق على كاساتكينا بنتيجة 5-2 وتحجز مقعدًا في النهائي.

أُنس جابر تتأهل إلى نهائي بطولة تشارلستون للتنس

يأتي فوز البطلة التونسية في وقت مهم، خاصة بعد غيابها في الآونة الأخيرة خلال فبراير ومارس عن ملاعب التنس بسبب الخضوع لعملية جراحية، إلّا أن تواجدها في البطولة الحالية يظهر تحسنها بشكل ملحوظ وعودتها للأداء المعهود.

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وفي تصريحات صحفية عقب التأهل للنهائي، علقت أُنس جابر بطريقة طريفة شاكرة المطر لمساعدتها على الفوز لأن ذلك أتاح لها الفرصة للتحدث إلى مدربها وقالت: "يجب أن أشكر المطر".

وأضافت: "سمح لي المطر بالتحدث إلى مدربي قليلًا ليقدم لي بعض النصائح وحتى نراجع سويًا ما حدث في المجموعتين الأولى والثانية اللتان تعرضت فيهما للخسارة".

يشار إلى أن أُنس جابر الآن في انتظار معرفة هوية الخصم الذي سيواجهها في نهائي بطولة تشارلستون للتنس، وذلك من خلال مواجهة نصف النهائي الثانية التي تم إيقافها بسبب الأمطار، والتي من المتوقع أن تستأنف بعد ظهر يوم الأحد.