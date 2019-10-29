إبراهيموفيتش يؤكد عودته لإسبانيا

أعلن زلاتان إبراهيموفيتش، عن عودته إلى إسبانيا من جديد، دون الإعلان عن وجهته.

وانتهى عقد النجم السويدي مع لوس أنجيليس غالاكسي، ويحق له الانضمام مجاناً لأي فريق يريده.

وبث "إبرا" مقطع فيديو له عبر مواقع التواصل الاجتماعي أعلن فيه العودة مرة أخرى إلى إسبانيا، بعد تجربة لم تكن على مستوى التوقعات مع برشلونة عام 2010.

وتسود بعض التكهنات بأن آلميريا المملوك من قبل المستثمر السعودي تركي آل شيخ، سيكون وجهة "السلطان"، والذي يلعب في دوري الدرجة الثانية والطامح لمقارعة الكبار على المدى القريب.