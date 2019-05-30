إتمام صفقة هازارد لريال مدريد في 3 يونيو

كشف تقرير إعلامي، أمس الأربعاء، موعد الإعلان الرسمي لصفقة انتقال إيدين هازارد، جناح تشيلسي، إلى ريال مدريد.

وقالت صحيفة "ذا سن" البريطانية أن الصفقة سيتم إعلانها بشكل رسمي، الاثنين المقبل، عقب 5 أيام من نهائي الدوري الأوروبي بين تشيلسي وآرسنال.

وسبق أن أعلنت نفس الصحيفة، الثلاثاء، أن الصفقة انتهت بالفعل ووافق تشيلسي على انتقال هازارد إلى الميرينغي مقابل 115 مليونا جنيه استرليني.

وأشارت إلى أن تشيلسي سيحصل على 100 مليون جنيه مباشرة فور إتمام التعاقد، بالإضافة إلى 15 مليوناً كإضافات.

وأفادت الصحيفة البريطانية بأن هازارد سيتقاضى مع الفريق الملكي راتباً أسبوعياً يبلغ 400 ألف جنيه خلال عقد يمتد إلى 4 أعوام.

يذكر أن هازارد استعد لخوض المباراة الأخيرة له مع تشيلسي، أمس الأربعاء، عندما يواجه آرسنال في نهائي الدوري الأوروبي.