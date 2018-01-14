بعد الخسارة التي تلقاها ريال مدريد أمام ضيفه فياريال أمس السبت بهدفٍ نظيف، بات حفاظ الفريق الملكي على لقب الدوري الإسباني "ضرباً من الخيال"، في موسم للنسيان بالنسبة للمدير الفني زين الدين زيدان ولاعبيه.

وفي حال فوز برشلونة المتصدر على مستضيفه ريال سوسييداد، فسيصل الفارق بين الفريق الكتالوني المتصدر والملكي صاحب المركز الرابع إلى 19 نقطة، وهو فارق النقاط الأكبر في التاريخ بين فريق العاصمة وأي فريق آخر، مع انتصاف الموسم.

لكن يشار إلى أن لبطل أوروبا مباراة مؤجلة في الليغا أمام ليغانيس، وذلك بسبب مشاركته في كأس العالم للأندية الشهر الماضي، والذي حصل على لقبه.

وكان الرقم الأسوأ السابق لفارق النقاط الذي عاناه ريال مدريد، 18 نقطة مع البارسا منتصف موسم 2012-2013، تحت قيادة المدير الفني جوزيه مورينيو.

كما أن ريال خسر في النصف الأول من الموسم 22 نقطة من 4 هزائم و5 تعادلات، في حين أنه فقد طوال الموسم الماضي 21 نقطة فقط.

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وتلقى الميرينغي خسارتين في آخر لقاءين ضمن الدوري الإسباني على ملعبه سانتياغو بيرنابيو، بنتيجتي 0-3 أمام برشلونة، و0-1 أمام فياريال، في ظاهرة لم تحدث منذ موسم 2008-2009 عندما هُزم أمام البارسا وريال مايوركا.

كما أن يشهد موسم ريال مدريد في الدوري الإسباني تراجعاً ملحوظاً في معدل الأهداف، علماً بأنه فشل في التسجيل في لقاءين متتاليين على ملعب سانتياغو بيرنابيو ضمن البطولة، وهو ما لم يحدث منذ موسم 2006-2007.

وبالنظر إلى أداء زيدان، فإن المدير الفني السابق رافاييل بينيتيز الذي أقيل بسبب تراجع مستوى الملكي بعد انتصاف موسم 2015-2016، كان وقتها قد نجح في جمع 37 نقطة، أي أكثر بخمس نقاط مما حصده "زيزو" حتى الآن.