إحصائية: الجبهة اليسرى نقطة ضعف ريال مدريد

مارسيلو

يمر ريال مدريد بمرحلة انعدام وزن على صعيد الدوري الإسباني هذا الموسم.

وبعد الهزيمة في كلاسيكو الليغا أمام الغريم برشلونة بثلاثيةٍ نظيفة، فشل الميرينغي في تحقيق الفوز للمباراة الثانية على التوالي واكتفى بالتعادل الإيجابي بهدفين لمثلهما أمام مستضيفه سيلتا فيغو.

وأثبتت مباراة ملعب بالايدوس مدى المعاناة الدفاعية في خط ريال مدريد الخلفي نظراً لسوء التمركز خاصة ناحية اليسار والتي لا يتم تغطيتها بالشكل المطلوب حينما يتقدم مارسيلو لأداء الدور الهجومي، حيث شكل الهدف الأول في لقاء سيلتا أكبر دليل على ذلك بعد أن أنفرد لاعب فيغو من منتصف الملعب.

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واستقبلت شباك الملكي 16 هدفاً خلال 17 مباراة، والمفاجأة أن نسبة 40% من هذه الأهداف جاءت من الناحية اليسرى التي يشغلها مارسيلو، بمعنى أن شباك ريال استقبلت 6 أهداف بسبب الدولي البرازيلي.

وتقلصت فرصة ريال مدريد في المنافسة على لقب الدوري الإسباني هذا الموسم بعد ابتعاده بفارق 16 نقطة عن برشلونة المتصدر مع تبقي لقاء مؤجل للملكي أمام ليغانيس.

ويلتقي ريال في المرحلة القادمة منافسه فياريال في الثالث عشر من الشهر الجاري على ملعب سانتياغو بيرنابيو.