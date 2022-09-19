إدارة يوفنتوس تتحدث عن إقالة أليغري

لا يخفى على أي أحد كان سواء من متابعي كرة القدم الأوروبية أو حتى مشجعي يوفنتوس نفسهم، أن اليوفي هذا الموسم يمر في أسوأ الظروف التي تصاحبها النتائج المخيبة للآمال سواء على صعيد الدوري الإيطالي أو على الصعيد الأوروبي.

ومنذ بداية الموسم الحالي ونادي يوفنتوس يعاني من لعنة الإصابات، فعلى سبيل المثال خطفت الإصابات من السيدة العجوز كل من بوغبا، دي ماريا، تشيزني، والقائمة تطول، وكل ذلك رافقه سوء الأداء والنتائج، حيث تعرض الفريق للهزائم والتعادلات في الكالتشيو في دوري أبطال أوروبا.

نادي يوفنتوس (المصدر: أ ف ب)

يوفنتوس يوضح حقيقة إقالة المدرب ماسيمليانو أليغري

بعد إقالة توخيل من تشيلسي بسبب النتائج السيئة مع الفريق بداية الموسم، أصبحت الأنظار تتجه الآن نحو المدرب الإيطالي أليغري، وبسبب النتائج المخيبة للآمال، خرج البعض يلمح لاقتراب إقالة مدرب اليوفي كما حدث مع توخيل تمامًا.

ولكن بحسب الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو، فقد تحدث الرئيس التنفيذي لليوفي ماوريسيو أريفابيني حول إقالة أليغري من تدريب يوفنتوس، وكان رأيه حول هذا الأمر عكس ما يشاع تمامًا، حيث قال: "أنه ضرب من الجنون أن يتم إقالة أليغري في الوقت الحالي".

وتابع: "أليغري لديه مشروع رياضي في يوفنتوس ليعمل على تطويره خلال الأربع سنوات المقبلة، لذلك بوضوح نحن نتحدث عن مشروع طويل الأجل وأنا مشارك في ذلك أيضًا".

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