إدارة يونايتد تعتزم فسخ عقد رونالدو بسبب تصرفاته!

كشفت التقارير الصحفية أن إدارة يونايتد تدرس حاليًا إمكانية فسخ عقد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، حيث أن النادي الإنجليزي أصبح يشعر بالقلق من تصرفات رونالدو التي باتت تؤثر بشكل مباشر على زملائه وعلى أداء الفريق ككل.

ولا يخفى على أحد أن رونالدو كان قد أعلن قبل بداية الموسم أنه يريد الرحيل عن الشياطين الحمر، خاصة بعد النتائج المخيبة الموسم الماضي وعدم تحرك النادي لجلب صفقات ولاعبين جدد، كما أن الدون على ما يبدو لم يتفق بشكل جيد مع المدرب الهولندي الجديد تين هاغ.

إدارة يونايتد تعتزم فسخ عقد رونالدو والسبب تصرفاته

نقلًا عن موقع "Sports Brief"، علق "Kaveh Solhekol" الصحفي الرياضي ومقدم البرامج على شبكة "سكاي سبورتس" على هذا الأمر وقال: "يبدو أن وضع رونالدو الحالي أصبح يشكل قلقًا واضحًا، فإما أن يغير تصرفاته وطريقة تعامله ولغة جسده، أو أن إدارة يونايتد ستضطر لفسخ عقده، حيث لا يمكن أن يستمر الوضع في هذه الصورة أبدًا".

الجدير بالذكر أن مانشستر يونايتد لا يزال لم يجد ضالته حتى الآن، خاصة بعد الخسارة الأخيرة في الدوري الإنجليزي أمام برنتفورد برباعية نظيفة، وما زاد الأمر هو تصرف رونالدو بعد المباراة، حيث أنه رفض أن يحيي جماهير اليونايتد بعد المباراة وغادر مباشرة إلى غرفة الملابس متجاهلًا تين هاغ والبقية.

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