إريكسن: مانشستر يونايتد افتقر إلى الشجاعة أمام سيتي

يرى النجم الدنماركي كريستيان إريكسن صانع ألعاب مانشستر يونايتد أن فريقه افتقر للشجاعة في اللقاء الذي خسره بنتيجة 3-6 لصالح غريمه سيتي.

والتقى الفريقان اليوم الأحد على ملعب الاتحاد في قمة الجولة التاسعة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ماذا قال إريكسن عن خسارة مانشستر يونايتد الكارثية؟

وقال نجم إنتر ميلان وتوتنهام وأياكس السابق بعد مواجهة الديربي: "كانت خسارة ثقيلة، بدأنا بطريقة خاطئة، فيما سنحت فرص لهم منذ البداية، نلوم أنفسنا فقط.

"افتقرنا للشجاعة حتى نبدأ الهجمات من الخط الخلفي، وسمحنا لهم بالسيطرة، علينا أن نركز على أنفسنا فقط بعد هذه النتيجة.

"علينا أن نغير الكثير من الأشياء وأن نقوم ببعض الأمور بطريقة أفضل، ما حصل اليوم غير مقبول."

يذكر أن سيتي قفز بهذا الانتصار