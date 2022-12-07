إسبانيا تختار خليفة لويس إنريكي

ادعت إذاعة "أوندا سيرو" الإسبانية أن الاتحاد الإسباني لكرة القدم استقر على هوية المدير الفني الذي سيخلف لويس إنريكي في قيادة منتخب إسبانيا.

تأتي هذه التقارير بعد ساعات من خروج "الماتادور" التاريخي من دور الـ 16 في بطولة كأس العالم قطر 2022 على يد خصمه المغربي بركلات الترجيح.

وفي المؤتمر الصحفي بعد المباراة، حمل إنريكي نفسه مسؤولية هذا الخروج رافضاً لوم أي من لاعبيه، كما أكد أنه يحتاج للتفكير ملياً بمستقبله مع المنتخب.

من هو المرشح لخلافة إنريكي في تدريب منتخب إسبانيا ؟

قالت الإذاعة أن الاتحاد الإسباني سيعمل على تعيين روبرتو مارتينيز مدرب منتخب بلجيكا السابق بحال إقالة إنريكي رسمياً خلال الفترة القادمة.

يذكر أن مارتينيز تنحى بدوره عن تدريب المنتخب البلجيكي بعد الخروج المبكر من المونديال القطري من دور المجموعات.