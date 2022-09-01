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إسبانيول يتعاقد مع لاعب برشلونة برايثوايت حتى 2025

عبدالله عاشور

عبدالله عاشور

منشور 01 أيلول / سبتمبر 2022 - 09:54
مارتن برايثوايت (المصدر: أ ف ب)
Barcelona's Danish forward Martin Braithwaite celebrates after scoring his second goal during the Spanish League football match between Barcelona and Real Sociedad at the Camp Nou stadium in Barcelona on August 15, 2021. (Photo by Josep LAGO / AFP)

كشفت آخر التقارير انتقال لاعب برشلونة مارتن برايثوايت إلى نادي إسبانيول في عقد يتمد حتى عام 2025، ومن المقرر أن يعلن برشلونة رسميًا خلال الساعات القادمة عن إنهاء عقد اللاعب الدنماركي. 

ولم يكن الأمر مفاجئًا، حيث أن برشلونة كان واضحًا منذ قدوم الأسماء الجديدة إلى الفريق هذا الصيف أنه بحاجة إلى التخلص من بعض اللاعبين، بهدف توفير الأموال خاصة في الوضع الاقتصادي الحالي الذي يمر به النادي، بالإضافة إلى أن بعض اللاعبين ليسوا ضمن خطة تشافي هذا الموسم.

برايثوايت إلى إسبانيول لمدة 3 مواسم

بحسب خبير الانتقالات الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو، فإن برايثوايت يخضع حاليًا للفحوصات الطبية مع ناديه الجديد إسبانيول، كما سيقوم اليوم بفسخ عقده بشكل رسمي مع برشلونة بهدف المضي قدمًا في عقده الجديد مع إسبانيول الممتد حتى 2025. 

الجدير بالذكر أن اللاعب الأمريكي سيرجينو دست أيضًا غادر برشلونة اليوم متجهًا إلى ميلانو للعب مع ناديه الجديد ميلان على سبيل الإعارة مع توفر خيار الشراء غير الإلزامي للنادي الإيطالي مقابل 20 مليون يورو.

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