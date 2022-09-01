إسبانيول يتعاقد مع لاعب برشلونة برايثوايت حتى 2025

كشفت آخر التقارير انتقال لاعب برشلونة مارتن برايثوايت إلى نادي إسبانيول في عقد يتمد حتى عام 2025، ومن المقرر أن يعلن برشلونة رسميًا خلال الساعات القادمة عن إنهاء عقد اللاعب الدنماركي.

ولم يكن الأمر مفاجئًا، حيث أن برشلونة كان واضحًا منذ قدوم الأسماء الجديدة إلى الفريق هذا الصيف أنه بحاجة إلى التخلص من بعض اللاعبين، بهدف توفير الأموال خاصة في الوضع الاقتصادي الحالي الذي يمر به النادي، بالإضافة إلى أن بعض اللاعبين ليسوا ضمن خطة تشافي هذا الموسم.

Martin Braithwaite is now undergoing medical tests with Espanyol as he will sign his contract termination with Barcelona later today. 🚨🔵 #DeadlineDay



Braithwaite will sign with Espanyol on a three year deal, June 2025. pic.twitter.com/d4k2y3Zzp4 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 1, 2022

برايثوايت إلى إسبانيول لمدة 3 مواسم

بحسب خبير الانتقالات الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو، فإن برايثوايت يخضع حاليًا للفحوصات الطبية مع ناديه الجديد إسبانيول، كما سيقوم اليوم بفسخ عقده بشكل رسمي مع برشلونة بهدف المضي قدمًا في عقده الجديد مع إسبانيول الممتد حتى 2025.

الجدير بالذكر أن اللاعب الأمريكي سيرجينو دست أيضًا غادر برشلونة اليوم متجهًا إلى ميلانو للعب مع ناديه الجديد ميلان على سبيل الإعارة مع توفر خيار الشراء غير الإلزامي للنادي الإيطالي مقابل 20 مليون يورو.

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