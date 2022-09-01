موعد مباراة مان يونايتد وليستر سيتي في الدوري الإنجليزي هو اليوم الخميس 1 سبتمبر 2022، حيث يخوض الشياطين الحمر مباراة مهمة أمام ليستر على الصعيد المعنوي للفريق ضمن منافسات الجولة الخامسة من البريميرليغ.

مانشستر يونايتد لم يحظى ببداية جيدة هذا الموسم وتعرض للخسارة في أول جولتين، ولكن مع التعديلات التي أجراها الهولندي تين هاغ على تشكيلة الفريق، حقق الشياطين الحمر فوزين متتاليين أولهم على ليفربول والآخر على ساوثهامبتون، ورفع هذا الأمر من معنويات الفريق بشكل كبير.

ويتطلع أنصار اليونايتد حاليًا للمزيد من الانتصارات مع تين هاغ وخاصة في مباراة اليوم أمام ليستر سيتي، حيث دعم مانشستر يونايتد صفوف الفريق بصفقات جديدة من العيار الثقيل وأبرزها كاسيميرو والوافد الجديد الآخر نجم أياكس أنتوني.

موعد مباراة مان يونايتد وليستر سيتي في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

موعد مباراة مان يونايتد وليستر سيتي في الدوري الإنجليزي هو اليوم الخميس 1 سبتمبر 2022، حيث سيحل الشياطين الحمر ضيوفًا على ليستر سيتي مساء اليوم على ملعب "كينغ باور".

وسيتم بث مباراة مانشستر يونايتد وليستر سيتي في تمام الساعة 10:00 م بتوقيت السعودية على شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، وتحديدًا على قناة beIN Sports 1 HD Premium.

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